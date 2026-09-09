Frances Tiafoe confeziona un’epica rimonta e approda in semifinale agli US Open: battuto Michelsen al super tie-break

Frances Tiafoe conquista la semifinale dello US Open 2026 al termine di una rimonta contro Alex Michelsen. Sul campo dell’Arthur Ashe Stadium, l’americano supera il connazionale dopo 4 ore e 38 minuti di gioco con il punteggio di 5-7, 3-6, 7-5, 6-3, 7-6(6).

Michelsen parte meglio e per i primi due set controlla la partita. Il 22enne, alla sua prima presenza nei quarti di finale di uno Slam, approfitta delle difficoltà di Tiafoe al servizio e impone il proprio ritmo negli scambi da fondo. Il primo set si chiude 7-5, il secondo 6-3.

Nel terzo parziale Michelsen mantiene il vantaggio e sale sul 5-4, con la possibilità di servire per il match. È però il momento della svolta. Tiafoe recupera il break anche grazie a due doppi falli dell’avversario e torna in corsa. Sul 6-5 completa il sorpasso e porta la partita al quarto set.

Tiafoe prende il controllo del gioco. Il servizio diventa più efficace e il dritto gli permette di comandare gli scambi. Michelsen perde incisività e cede il quarto set 6-3.

Nel quinto parziale l’equilibrio torna a essere protagonista. Michelsen trova un nuovo break e si porta sul 3-0, ma Tiafoe reagisce immediatamente e ristabilisce la parità. Sul 5-4, con Michelsen ancora vicino alla vittoria, Tiafoe annulla il momento di difficoltà con tre ace consecutivi e mantiene il servizio.

Nessuno dei due riesce poi a trovare il break decisivo. Si arriva sul 6-6 e la partita viene decisa dal super tie-break. Tiafoe prende subito il controllo e raggiunge il 9-6. Sul quarto match point chiude con un passante di dritto lungo la linea, completando una rimonta iniziata dopo essere stato sotto di due set.

Per Tiafoe è la terza semifinale in carriera allo US Open. Al termine dell’incontro, però, il momento più significativo arriva fuori dal campo. Michelsen scoppia in lacrime e Tiafoe attraversa la rete per consolarlo. I due si abbracciano a lungo al centro dell’Arthur Ashe Stadium, dopo una sfida che ha visto il 22enne a un passo dalla vittoria prima della rimonta dell’avversario. L’americano attende il suo avversario dalla sfida tra Ben Shelton e Carlos Alcaraz.