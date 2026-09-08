Formula 1, Antonelli fa impazzire Monza: GP d’Italia da record, in TV e sugli spalti

Ascolti record per la Formula 1 su Sky: il Gran Premio d’Italia, in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e TV8, ha totalizzato 4 milioni 464 mila spettatori medi complessivi in total audience, con il 39% di share e 7 milioni 251 mila spettatori unici. Numeri che confermano l’enorme richiamo del GP di casa, capace di calamitare l’attenzione ben oltre il pubblico degli appassionati abituali.

Nel dettaglio, la storica vittoria di Kimi Antonelli è stata seguita su Sky da 1 milione 773 mila spettatori medi (15,7% di share, 2 milioni 547 mila unici), mentre su TV8 il GP ha raccolto 2 milioni 691 mila spettatori medi con il 23,2% di share. Bene anche lo studio post-gara su Sky, con 1 milione 135 mila spettatori medi e l’11,3% di share. Sui canali digital, SkySport.it ha segnato 635 mila utenti unici domenica, 5 milioni di pagine viste e 832 mila video views, con una social media audience da 3,6 milioni.

I numeri del video corrono in parallelo a quelli record del pubblico dal vivo: l’Autodromo di Monza ha registrato 403.666 spettatori nei quattro giorni di weekend, superando per la prima volta quota 400 mila e battendo il precedente primato di 369.041 presenze fissato nel 2025. La domenica di gara era già sold out, con code chilometriche verso l’ingresso e un’atmosfera da grande evento nazionale.

In pista, il trionfo è stato all’altezza dell’attesa: Antonelli, scattato dalla 19ª casella per una penalità sul motore, ha firmato una rimonta clamorosa fino al successo, precedendo il compagno di squadra George Russell e Max Verstappen, terzo con la Red Bull. È il primo italiano a vincere a Monza dai tempi di Ludovico Scarfiotti nel 1966, un’impresa che spiega da sola l’esplosione di ascolti ed entusiasmo registrata in tutta Italia.