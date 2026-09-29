FOCUS – NUOTO | Margherita Panziera: la campionessa torna a parlare

Quattro volte campionessa europea nei 200 dorso, 13 medaglie internazionali, tre Olimpiadi e due record italiani ancora oggi di riferimento. Margherita Panziera torna a parlare dopo un lungo periodo lontano dai riflettori: la carriera, i Mondiali senza medaglia, l’ansia, il rapporto con il giudizio e il nuovo capitolo della sua vita. E anche uno sguardo al dorso di oggi, da Thomas Ceccon a Sara Curtis. 🇮🇹

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