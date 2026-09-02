Tennis
Flavio Cobolli virtualmente top5 nel ranking ATP, ma fiato sul collo di tanti giocatori agli US Open
Flavio Cobolli deve difendere il terzo turno dello scorso anno agli US Open: lunedì 31 agosto nel ranking ATP l’azzurro occupava il sesto posto a quota 3720 punti, ma già sa che lunedì 14 settembre dovrà scartare i 100 punti incamerati nel 2025.
L’azzurro dunque è ripartito da quota 3620: l’accesso al secondo turno è valso quota 3670, mentre andare al terzo turno lo porterebbe a 3720 punti, così come alla vigilia del torneo, mentre Cobolli con l’approdo agli ottavi di finale salirebbe a 3820.
L’italiano con l’accesso ai quarti di finale si spingerebbe a quota 4020, mentre con l’approdo al penultimo atto si porterebbe a quota 4420. Il passaggio in finale varrebbe quota 4920, infine il successo nel torneo lo porterebbe a quota 5620.
L’azzurro, che lunedì scorso era al sesto posto nel ranking, al momento ritocca virtualmente il proprio best ranking, approfittando del crollo di Novak Djokovic in classifica, ed è quinto, ma con 2000 punti a disposizione sono tanti gli avversari insidiosi per l’azzurro.
RANKING ATP FLAVIO COBOLLI
Ranking ufficiale: 3720 punti, 6° posto.
Ranking dopo il passaggio al secondo turno: 3670 punti, 5° posto virtuale.
Ranking in caso di passaggio al terzo turno: 3720 punti, 5° posto virtuale.
Ranking in caso di passaggio al quarto turno: 3820 punti, 5° posto virtuale.
Ranking in caso di passaggio ai quarti di finale: 4020 punti, 4° posto virtuale.
Ranking in caso di passaggio in semifinale: 4420 punti, 4° posto virtuale.
Ranking in caso di passaggio in finale: 4920 punti, 4° posto virtuale.
Ranking in caso di vittoria in finale: 5620 punti, 3° posto virtuale.