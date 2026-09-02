Flavio Cobolli virtualmente top5 nel ranking ATP, ma fiato sul collo di tanti giocatori agli US Open

Flavio Cobolli deve difendere il terzo turno dello scorso anno agli US Open: lunedì 31 agosto nel ranking ATP l’azzurro occupava il sesto posto a quota 3720 punti, ma già sa che lunedì 14 settembre dovrà scartare i 100 punti incamerati nel 2025.

L’azzurro dunque è ripartito da quota 3620: l’accesso al secondo turno è valso quota 3670, mentre andare al terzo turno lo porterebbe a 3720 punti, così come alla vigilia del torneo, mentre Cobolli con l’approdo agli ottavi di finale salirebbe a 3820.

L’italiano con l’accesso ai quarti di finale si spingerebbe a quota 4020, mentre con l’approdo al penultimo atto si porterebbe a quota 4420. Il passaggio in finale varrebbe quota 4920, infine il successo nel torneo lo porterebbe a quota 5620.

L’azzurro, che lunedì scorso era al sesto posto nel ranking, al momento ritocca virtualmente il proprio best ranking, approfittando del crollo di Novak Djokovic in classifica, ed è quinto, ma con 2000 punti a disposizione sono tanti gli avversari insidiosi per l’azzurro.

RANKING ATP FLAVIO COBOLLI

Ranking ufficiale: 3720 punti, 6° posto.

Ranking dopo il passaggio al secondo turno: 3670 punti, 5° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio al terzo turno: 3720 punti, 5° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio al quarto turno: 3820 punti, 5° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio ai quarti di finale: 4020 punti, 4° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in semifinale: 4420 punti, 4° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in finale: 4920 punti, 4° posto virtuale.

Ranking in caso di vittoria in finale: 5620 punti, 3° posto virtuale.