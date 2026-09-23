Flavio Cobolli torna n. 6 virtuale: Medvedev scarta punti, cosa serve per superarlo nel ranking ATP?

Flavio Cobolli occupa il sesto posto nel ranking ATP virtuale con 3.680 punti e nel fine settimana giocherà la Laver Cup, l’ormai prestigioso evento che prevede il confronto tra Europa e Resto del Mondo. Il tennista romano ha virtualmente scavalcato Daniil Medvedev, a cui sono andati in scadenza 150 punti e che è dunque scivolato in settima piazza con 3.620 punti all’attivo.

Il russo, però, giocherà il torneo ATP 250 di Hangzhou e dunque potrebbe operare il controsorpasso. Medvedev sarà testa di serie numero 1 del tabellone e affronterà il francese Valentin Royer agli ottavi di finale, per meritarsi l’incrocio contro chi avrà la meglio nello spicchio che prevede Zhang-Wong e Cui-Vallejo.

Se il russo riuscirà a vincere due partite, si isserà a 3.710 punti e dunque metterebbe nuovamente la testa davanti a Flavio Cobolli, il quale si trova abbastanza vicino al canadese Felix Auger-Aliassime (quinto con 3.890 punti). Se Medvedev dovesse vincere il torneo sul cemento cinese, volerebbe a 3.860 punti e non sopravanzerebbe il nordamericano.