Tennis
Flavio Cobolli si è salvato dal baratro: cosa prevede il cammino agli US Open
Dopo aver rimontato due set all’argentino Francisco Comesaña all’esordio, Flavio Cobolli, accreditato del numero 5 del seeding agli US Open 2026 di tennis, affronterà un qualificato al secondo turno, ovvero l’australiano Tristan Schoolkate.
Al terzo turno l’azzurro poi, potrebbe incontrare la prima testa di serie, il numero 28, il belga Alexander Blockx, mentre l’asticella si alzerà certamente agli ottavi di finale, quando Cobolli affronterà uno tra lo statunitense Taylor Fritz e l’argentino Francisco Cerundolo.
Superato questo scoglio impegnativo, i quarti di finale potrebbero riservare all’azzurro l’incrocio con il canadese Felix Auger-Aliassime, numero 3 del tabellone, poi nel penultimo atto Cobolli potrebbe sfidare il tedesco Alexander Zverev, infine in finale potrebbe incontrare il campione uscente, lo spagnolo Carlos Alcaraz.