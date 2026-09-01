Flavio Cobolli ribalta Comesana da 0-2 con rabbia e avanza agli US Open

Molto vicino alla sconfitta, Flavio Cobolli ribalta tutto si prende una clamorosa vittoria all’esordio agli US Open 2026. Il tennista romano va sotto di due set contro l’argentino Francisco Comesana, ma rimonta e chiude con il punteggio di 3-6 2-6 6-3 6-4 6-4 dopo quattro ore e tredici minuti di gioco. Si tratta della quinta vittoria in carriera al quinto set per Cobolli, ma soprattutto è la decima vittoria Slam della stagione (solo cinque giocatori come lui quest’anno), con la speranza che ne possano arrivare ancora delle altre, partendo già dalla sfida al secondo turno contro il vincente del match tra l’americano Nishesh Basavareddy e l’australiano Tristan Schoolkate.

A Comesana non sono bastati dodici ace, con l’argentino che ha commesso anche sette doppi falli; mentre per Cobolli sono stati sette ace e cinque doppi falli. Alla fine sono stati 40 i vincenti dell’azzurro mentre 43 quelli del sudamericano, con Flavio, complice soprattutto i primi due set, ha commesso più errori non forzati del suo avversario (53 contro 45).

Inizio del match veramente assurdo per l’azzurro. Cobolli che si porta sullo 0-40 nel primo game e ha ben quattro palle break, ma non le riesce a sfruttare, sprecando l’occasione soprattutto sulla quarta con un brutto errore in avanzamento. Flavio va avanti 40-0 nel game successivo, ma ancora una volta subisce la rimonta dell’argentino, che addirittura strappa il servizio all’azzurro che mette in rete il dritto sulla seconda palla break. Il numero sei del mondo va sotto 3-0, annulla una palla del 4-0 e finalmente reagisce nel quinto game trovando il controbreak. Purtroppo nel gioco successivo Comesana torna ad avere palla break e ancora una volta il dritto tradisce il romano. L’argentino si porta sul 4-2, non concede più nulla e chiude il primo set sul 6-3.

Purtroppo è un Cobolli decisamente falloso e lontano da quello ammirato comunque a Cincinnati. Nel terzo game arriva un’altra palla break in favore dell’argentino ed il romano commette doppio fallo. Non c’è davvero una reazione da parte di Cobolli, complice anche un Comesana in una versione fenomenale e che controlla gli scambi con autorità. Nel settimo game l’argentino si procura tre palle break e sulla seconda Cobolli spara il dritto fuori di metri. Comesana si prende il secondo set per 6-2 e sembra involarsi verso la vittoria.

Cobolli è ad un passo dal capitolare nel terzo game del terzo set, quando va sotto 15-40 e riesce a venire fuori da una situazione veramente disastrosa. Questo è il game della rinascita per il romano, che poi in quello successivo ottiene il break con una bella volée di dritto che lascia fermo l’argentino. Avanti 3-1, Cobolli si trova a vivere un altro turno di servizio delicatissimo, salvando tre palle del controbreak. Nell’ottavo game Comesana annulla ben quattro set point, con l’argentino che poi ha ancora due palle break nel nono gioco. Cobolli si salva e alla fine con un bel dritto vincente chiude il set sul 6-3, tirando anche un urlo di gioia ma anche di liberazione.

La partita è svoltata improvvisamente e adesso è Cobolli a volare sulle ali dell’entusiasmo. Il romano strappa il servizio in apertura di quarto set dopo un game comunque molto lottato. L’azzurro raddoppia i break di vantaggio nel terzo game e poi scappa sul 4-0. Comesana sembra sul punto di lasciar andare via il set e pensare al quinto, ma a rimetterlo in corsa è proprio lo stesso Cobolli, che gioca un pessimo sesto game, chiuso anche con un doppio fallo. Nel decimo game Flavio, però, non trema e con un ace chiude sul 6-4 e porta il match al quinto.

Comesana riparte con più spirito e aggressività nel quinto set e questo porta l’argentino a trovare il break nel secondo game, con Cobolli che mette il rovescio in corridoio. Il romano, però, è bravissimo a reagire subito e a trovare l’immediato controbreak, addirittura a zero, che lo rimette subito nel match. Si va avanti seguendo l’andamento dei turni di servizio fino al nono game, quando Cobolli si porta sul 15-40: sulla prima palla break il dritto dell’azzurro è fuori di poco, mentre sulla seconda la risposta del romano è potentissima e Comesana non controlla il dritto. Le emozioni non sono ancora finite, perchè Cobolli sul 15-30 commette doppio fallo e si trova ad affrontare due palle break. L’azzurro le annulla e al primo match point va a chiudere con lo schiaffo al volo che sancisce il 6-4 finale e completa la rimonta.