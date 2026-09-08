Flavio Cobolli più vicino alla qualificazione alle ATP Finals: 4° nella Race, vantaggio ancora elevato sul primo degli esclusi

Nonostante la sconfitta al terzo turno degli US Open contro il belga Alexander Blockx, si avvicina l’obiettivo della qualificazione alle ATP Finals 2026 per Flavio Cobolli quando mancano due mesi alla conclusione della Road to Torino. Nella peggiore delle ipotesi il romano chiuderà infatti l’ultimo Slam della stagione al sesto posto della Race, con un margine quasi sicuramente superiore ai 1000 punti sul primo degli esclusi dal Master.

Ricordiamo che verranno ammessi alle Finals i migliori otto della classifica annuale ATP (o i primi 7 più un vincitore Major compreso tra la nona e la ventesima piazza), e ad oggi Cobolli ha un vantaggio di 1021 punti sullo spagnolo Rafael Jodar, attualmente nono e primo degli esclusi subito davanti ad un gruppone composto da tanti tennisti piuttosto ravvicinati tra cui Taylor Fritz, Tommy Paul, Felix Auger-Aliassime, Alex De Minaur e Novak Djokovic.

Flavio in questo momento sarebbe addirittura quarto con 3530 punto, ma rischia di venire scavalcato nei prossimi giorni sia da Ben Shelton (se batterà Carlos Alcaraz) che da Frances Tiafoe (se raggiungerà la finale a Flushing Meadows). Attenzione però ad eventuali exploit dalle retrovie, con i vari Blockx, Michelsen e Khachanov che sognano di fare il colpaccio a New York entrando clamorosamente nella corsa per un posto alle Finals.

RACE ATP ALL’8 SETTEMBRE

1 Jannik Sinner 7950

2 Alexander Zverev 7050 (ancora in corsa a New York)

3 Carlos Alcaraz 4050 (ancora in corsa a New York)

4 Flavio Cobolli 3530

5 Ben Shelton 3520 (ancora in corsa a New York)

6 Arthur Fils 3150

7 Frances Tiafoe 2930 (ancora in corsa a New York)

8 Daniil Medvedev 2780

9 Rafael Jódar 2509

10 Taylor Fritz 2480