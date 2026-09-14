Flavio Cobolli in corsa per le ATP Finals. Tesoretto da gestire sul primo degli esclusi…che è Jodar!

Anche la Race to Turin esce ampiamente modificata al termine degli US Open 2026 di tennis: sono già qualificati per le Finals il tedesco Alexander Zverev, primo a quota 8650, e l’azzurro Jannik Sinner, secondo con 7950. L’unico campione Slam non ancora qualificato aritmeticamente è lo spagnolo Carlos Alcaraz, che però non avrà difficoltà a restare tra i primi 20 della Race per staccare il pass.

Fino a quando lo spagnolo non sarà certo di chiudere tra i primi 7, però, l’ottavo classificato non potrà essere certo di disputare l’ultimo torneo stagionale: in questo momento all’ottavo posto c’è il russo Daniil Medvedev, sul quale il tennista iberico vanta un margine di 1270 punti.

Si trova in quinta posizione, invece, Flavio Cobolli: l’azzurro si attesta a quota 3530, con un margine di 750 punti sul russo, ottavo, mentre nel caso in cui Alcaraz dovesse rientrare tra i primi 7 della classifica, allora poi la corsa dell’azzurro andrebbe fatta sul nono classificato, lo spagnolo Rafael Jodar, a quota 2509, a -1021 da Cobolli.

Restano da distribuire ancora 5250 punti fino al termine della stagione e quindi Cobolli non è ancora premiato dalla matematica, ma al momento appare difficile che l’azzurro non riesca a qualificarsi per le Finals di fine anno, soprattutto se Alcaraz dovesse rimanere, come pare ampiamente probabile, tra i primi 7 classificati della Race, sbloccando l’ottavo slot per l’ultimo torneo stagionale.

RACE ATP LIVE

1) Alexander Zverev 8650 (qualificato)

2) Jannik Sinner 7950 (qualificato)

3) Ben Shelton 4430

4) Carlos Alcaraz 4050

5) Flavio Cobolli 3530

6) Frances Tiafoe 3330

7) Arthur Fils 3150

8) Daniil Medvedev 2780

9) Rafael Jodar 2509

10) Taylor Fritz 2480