Flavio Cobolli ha le idee chiare: “Le ATP Finals? Sono il mio sogno, non mi nascondo”

Flavio Cobolli chiude con il sorriso la parentesi dedicata alla Laver Cup nel Team Europe e ora si concentra sul finale di stagione. Un 2026 che lo ha visto salire di livello in maniera evidente, tanto da raggiungere addirittura la finale del Roland Garros. Nelle prossime settimane, quindi, il tennista romano cercherà di confermarsi tra trasferta asiatica, Coppa Davis e, ovviamente, il grande sogno delle ATP Finals.

Dopo aver chiuso la sua esperienza in Laver Cup il tennista classe 2002 ha raccontato le sue sensazioni a LiveTennis: “Non mi aspettavo di essere chiamato in causa per l’ultimo doppio, soprattutto perché valeva tre punti, ma ho giocato bei doppi quest’anno e ho ottenuto grandi risultati col misto, quindi… perché no. Devo credere un po’ di più in questa specialità. Non l’ho mai fatto davvero, ma credo che possa aiutarmi molto per il mio gioco in singolare. Giocarlo un po’ di più potrebbe essere una grande idea. Sono contento della prestazione, non era facile contro due giocatori fortissimi però credo di aver avuto un grande partner, quindi sono molto contento”.

Una esperienza che non è certo passata sottotraccia per il nostro portacolori: “Ognuno mi ha lasciato qualcosa, sono tutti grandi campioni. La cosa più importante… credo sia quello che mi ha sempre detto Jannik: andare a prenderti quello che vuoi, non aspettare che ti venga regalato perché qua nessuno ti regala niente. È qualcosa che terrò per me e che proverò a mettere in pratica”.

A questo punto, però, il mirino di Flavio Cobolli è ben puntato verso Torino e le ATP Finals. Nella classifica Race si trova in una posizione di tutto rispetto, quinto con un buon margine sul nono classificato (e, quindi, primo non qualificato) che rimane Rafael Jodar: “Sì, non mi nascondo, è quello che sogno da tanto tempo. La stagione si è messa molto bene, ho giocato tante partite, tante di livello e ne ho vinte molte, quindi perché no. Sono pronto a lottare per Torino in questi ultimi tornei. Spero che mi venga data la possibilità di giocare con questi grandi giocatori”.