Flavio Cobolli col tweener pallonetto alla Federer contro Schoolkate agli US Open: il colpo che ricorda il “Maestro” a Wimbledon

Flavio Cobolli si è preso gli applausi del Grandstand con uno dei colpi più spettacolari degli US Open 2026. Nel terzo set della sfida contro Tristan Schoolkate, il romano ha trasformato una situazione quasi disperata in una giocata da copertina: costretto a correre all’indietro dopo una risposta profonda dell’australiano, ha infilato la racchetta tra le gambe e ha disegnato un pallonetto perfetto, caduto sulla riga di fondo.

VIDEO COLPO COBOLLI US OPEN 2026

FLAVIO COBOLLI TAKE A BOW. Front facing tweener lob winner. 🤯🤯🤯🤯🤯 pic.twitter.com/Dohy4R5swR — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 3, 2026

Una magia che inevitabilmente ricorda Roger Federer contro Sam Querrey a Wimbledon nel 2015. Anche lo svizzero, in quell’occasione, aveva scelto un tweener lob per superare l’avversario. Una prodezza che lo stesso Querrey ha ricordato con un divertente post sui social.

VIDEO FEDERER-QUERREY WIMBLEDON 2025

Sam Querrey having nightmares about playing Roger Federer at Wimbledon 😂 (via Sam Querrey’s IG) pic.twitter.com/B5kQPZ5ilC — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 16, 2024

Ma c’è una differenza sostanziale: Federer aveva avuto il tempo di girarsi, posizionarsi con le spalle alla rete e aspettare il rimbalzo prima di colpire.

Cobolli, invece, ha dovuto inventare tutto in movimento. Era rivolto verso la rete, molto più vicino al campo e senza il tempo necessario per assumere la posizione classica del tweener. Ha colpito la palla al volo, mentre arretrava, affidandosi all’istinto e a una precisione millimetrica.

Stessa idea, dunque, ma un’esecuzione ancora più estrema. Un colpo tanto difficile quanto spettacolare, che ha acceso il pubblico e dato ulteriore slancio a Cobolli, capace poi di completare la rimonta su Schoolkate in quattro set (3-6, 6-3, 6-4, 7-5). E già adesso, quel tweener può essere considerato uno dei candidati più forti al titolo di colpo del torneo.