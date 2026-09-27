Fitzpatrick re di Francia. Suo l’Open d’oltralpe, top 10 per Migliozzi

È ufficialmente di Matt Fitzpatrick l’Open di Francia. Il britannico, avanti di ben 5 colpi a 18 buche dalla fine, ha chiuso con lo score totale di -20 (oggi ha girato in -1) gestendo una situazione a lui particolarmente favorevole. Per Fitzpatrick si tratta del 3º titolo stagionale se si considerano anche i due eventi vinti sul PGA Tour (Valspar Championship e Zurich Classic) e della prima in assoluto sui fairway francesi. A tre colpi di distanza ha chiuso, invece, lo spagnolo Angel Hidalgo, protagonista di un -4 odierno che lo ha catapultato a -17 in 2ª piazza mentre appena dietro, a -15, due francesi, Matthieu Pavon (autore di un -7 giornaliero) e Tom Vaillant, l’iberico Eugenio Chacarra e il norvegese Kristoffer Reitan.

Altra top 10 per Guido Migliozzi. Il vicentino ha chiuso in T7 a -14 un torneo a lui molto familiare. Qui, infatti, nel 2022 si impose in quello che sarebbe stato il suo penultimo titolo sul Dp World Tour (seguito due anni dopo dal KLM Open in Olanda). Per Migliozzi, che chiude l’esperienza francese con 69-69-63-69, si tratta del terzo posizionamento nei primi dieci dell’anno dopo il 10º posto raggiunto la scorsa settimana al BMW PGA Championship e il 2º posto al Turkish Open di maggio. Con il vicentino a pari merito anche Michael Kim (defending champion) e Brandon Stone. Chiude la top 10 Jeff Winther a -13.

Buona prestazione ancora una volta per Filippo Celli che centra un’altra top 20 dopo gli ottimi risultati ottenuti al Danish Golf Championship (2º), al BMW PGA Championship (6º), al Corales Puntacana Championship (15º) e all’Austrian Open (17esimo). Per Celli T20 a -9 insieme a Francesco Laporta, anche lui comportatosi più che bene fin qui in stagione con 2 top 5 e un 2º posto. Appena dietro, a -8, Matteo Manassero e Gregorio De Leo, mentre Edoardo Molinari chiude a -7 in T33 (insieme a Viktor Hovland).

Tra i risultati notevoli spiccano anche l’11esima piazza di Ludvig Aberg insieme a Joe Dean a -12 e il 28esimo posto di Thriston Lawrence che chiude insieme a Manassero e De Leo.