Fitzpatrick fa il vuoto all’Open di Francia. Migliozzi insidia il 2º posto

Moving day all’insegna del bel golf quello andato in onda quest’oggi sui fairway de Le Golf National, in Francia, dove si sta disputando il torneo più importante d’oltralpe, l’Open. Dopo 54 buche è Matt Fitzpatrick ad aver preso, grazie ad un odierno -6, la vetta della classifica ad un totale di – 19, a ben 5 colpi di distanza dalla 2ª piazza, al momento occupata dal transalpino Tom Vaillant a -14. Il britannico, dunque, sembra indirizzato verso quello che potrebbe essere, domani, un monologo. Tuttavia, nonostante la distanza sia considerevole, la tensione farà da padrona per tutto l’ultimo round.

Per il secondo posto, invece, lotta serrata. Vaillanti dovrà difendersi da Jeff Winther, Angel Hidalgo, Kristoffer Reitan, Eugenio Chacarra e Brandon Stone che insidiano il francese dalla 3ª posizione a pari merito ad una sola distanza (-13). Appena dietro anche il primo degli italiani nonchè il favorito tra gli azzurri al via qui questa settimana: Guido Migliozzi. Il vicentino, già vincitore qui nel 2022, si trova in T8 a -12 insieme a Michael Kim (defending champion) e Marcel Siem e sicuramente si giocherà il 2º posto a partire dalle prime luci dell’alba di domani.

Bene, anzi molto bene, anche altri due golfisti tricolore sui fairway del golf club situato a Saint-Quentin-en-Yvelines, appena fuori Parigi (campo dove si disputarono sia la Ryder Cup, nel 2018, sia le Olimpiadi, nel 2024). Gregorio De Leo ha chiuso appena fuori la top 10 in T11 a -11 sul totale con un odierno -2 mentre Francesco Laporta, con un -3, si trova in T14 a -10. Sotto par anche Manassero (T20 a -8), Edoardo Molinari (T28 a -7 con Aberg) e Filippo Celli (-6 in T38).

Si è ritirato invece dopo aver passato il taglio e dopo essersi trovato a -6 su 36 buche, Tommy Fleetwood. L’inglese ha semplicemente annunciato di non sentirsi bene e di preferire non continuare.