Sport Invernali
FISI, Flavio Roda si ricandida a 78 anni. Gli avversari e i candidati
E’ scaduto ieri a mezzogiorno il termine ultimo per la presentazione delle candidature al Consiglio Federale della FISI, le cui elezioni si terranno in occasione dell’assemblea ordinaria del prossimo 10 ottobre, che verrà organizzata a Verona.
Sono tre i candidati alla presidenza: l’uscente Flavio Roda si ricandida a 78 anni, ed i suoi avversari saranno Roberto Bortoluzzi ed Antonio Noris. Verranno inoltre eletti 10 consiglieri, di cui due fra gli atleti (un uomo ed una donna), ed uno tra i tecnici.
Nel complesso è garantita dallo Statuto la presenza di almeno tre donne nel Consiglio Federale: si procederà prima allo scrutinio per i tecnici, in seconda battuta a quello per gli atleti, ed infine a quello per le società sportive (affiliati), al fine di garantire la rappresentanza di genere.
ELENCO CANDIDATI FISI
PRESIDENTE
Bortoluzzi Roberto Codice tessera FISI 2993
Noris Antonio Codice tessera FISI 8362
Roda Flavio Codice tessera FISI 2506
CONSIGLIERI – in rappresentanza degli Affiliati
Biavaschi Elisabetta Codice tessera FISI 23278
Carrara Davide Codice tessera FISI 28219
Cataldi Roberta Codice tessera FISI 20561
Di Centa Manuela Codice tessera FISI 11567
Fauner Silvio Codice tessera FISI 18034
Fontanarosa Sebastiano Codice tessera FISI 8336
Ghedina Igor Codice tessera FISI 10360
Haas Christian Codice tessera FISI 9704
Longo Stefano Umberto Codice tessera FISI 6365
Maldifassi Stefano Codice tessera FISI 160881
Matheoud Sabina Codice tessera FISI 23785
Mellarini Tiziano Codice tessera FISI 5238
Mosso Marco Codice tessera FISI 7358
Sima Enzo Codice tessera FISI 7396
Tommasi Michele Codice tessera FISI 21926
Zacchini Gianfranco Codice tessera FISI 3922
Zupi Bianca Codice tessera FISI 16892
CONSIGLIERI – in rappresentanza degli Atleti
Colombo Christian Codice tessera FISI 204915
Koch Jacopo Codice tessera FISI 15411
Razzoli Giuliano Codice tessera FISI 31349
Sandulli Elena Codice tessera FISI 41349
Stuffer Verena Codice tessera FISI 31084
CONSIGLIERI – in rappresentanza dei Tecnici
Dal Pozzo Carlo Codice tessera FISI 20799
Gazzotti Giuseppe Codice tessera FISI 5571
Ravetto Claudio Codice tessera FISI 8798
PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI
Annitto Maurizio
Bettoni Francesco
Cascioli Gianluca
Grigoletto Elio