Fino a quando Sinner è sicuro di rimanere n.1? Il tesoretto a prescindere dal ritorno in campo

Il calendario sfalsato di una settimana rispetto al 2025, rende più complessi il calcolo della classifica, ma al momento Jannik Sinner è certo di rimanere numero 1 del ranking ATP almeno fino a domenica 18 ottobre, quando terminerà il Masters 1000 di Shanghai.

Sarà infatti quello cinese il primo torneo in cui il tedesco Alexander Zverev potrà operare il sorpasso ai danni dell’azzurro: si tratta comunque di un’ipotesi di difficile realizzazione, mentre è plausibile che l’azzurro resti in testa fino alle ATP Finals, quando poi si giocherà il numero 1 con Zverev.

Nel frattempo l’italiano devo colmare il gap di 700 punti nella Race, ma Zverev, come Sinner, a fine 2025 ha giocato i Masters 1000 di Shanghai e Parigi ed i 500 di Pechino e Vienna: qualora dovesse ripetere le stesse scelte nel 2026, allora avrebbe disputato 19 tornei ed il peggior risultato rimarrebbe fuori dal conteggio.

Il tedesco, però, non perderà molto terreno anche in questo caso: sebbene la differenza sia di soli 10 punti (quelli di Montreal, qualora sia a Pechino che a Vienna il tedesco dovesse ottenere almeno una vittoria), in una lotta serrata come quella che si annuncia tra i due, tutto può fare la differenza.

Al momento, infatti, Sinner ha un vantaggio di 1810 punti su Zverev, ma lunedì 28 l’azzurro perderà i 500 punti di Pechino 2025, mentre Zverev ne scarterà 100: il vantaggio dell’azzurro scenderà a 1410 punti. Il torneo di Pechino, poi, inizierà mercoledì 30, ed il tedesco, vincendolo, potrebbe portarsi a soli 910 punti dall’italiano.

Dato che a Shanghai, poi, entrambi scarteranno 50 punti, il distacco resterà invariato, e quindi, qualora Zverev sia effettivamente sotto i 1000 punti di ritardo da Sinner, vincendo anche il Masters 1000 cinese, potrebbe portarsi davanti all’azzurro di 90 punti nel ranking ATP.