Filippo Ganna: “Abbiamo inseguito a lungo questa maglia, ci pensavamo da inizio stagione”

Due giorni dopo aver conquistato la medaglia d’argento nella cronometro individuale dietro solamente ad un imbattibile Remco Evenepoel, arriva una nuova soddisfazione per Filippo Ganna ai Campionati Mondiali di ciclismo 2026. Il fuoriclasse piemontese ha trascinato infatti l’Italia verso il successo nel Team Relay sulle strade di Montreal, ottenendo il decimo titolo iridato della carriera (considerando anche i sette su pista) ed il primo in questa specialità.

“Alla fine era da inizio stagione che ci pensavamo. Marco Villa ci aveva coinvolto sull’idea di un percorso molto adatto alle nostre caratteristiche. Siamo riusciti a mettere assieme un bel gruppo da un po’ di anni, abbiamo inseguito a lungo questa maglia e finalmente siamo riusciti a portarla a casa“, le dichiarazioni rilasciate dal trentenne nativo di Verbania ai microfoni della Rai.

A conti fatti la frazione maschile è stata decisiva per il trionfo italiano, con Ganna che ha stampato il miglior tempo parziale assoluto insieme ai compagni Matteo Sobrero e Mattia Cattaneo garantendo al terzetto femminile un discreto margine di sicurezza sulle rivali (11″ sulla Francia, 12″ sull’Australia ma soprattutto 35” sulla Svizzera, affossata da un problema tecnico sulla bici di Stefan Küng) da gestire nella seconda metà della competizione.