Ferrero: “Tornerò nel circuito il prossimo anno”. Jodar il suo prossimo allievo?

Era sicuramente uno dei pezzi più ambiti in sede di mercato fin da quando si è consumata la sua rottura con l’ex numero 1 del mondo. L’atteso momento per il grande rientro sembra però avvicinarsi a ritmo sempre più incalzante: si attende ora di capire chi sarà il nuovo allievo.

Juan Carlos Ferrero ha annunciato, al termine di un’intervista concessa a Movistar+, la scelta di ritornare nel circuito ATP a partire dall’inizio del 2027. L’ex vincitore di Slam, sul titolo il Roland Garros 2003, non ha però voluto svelare chi sarà il prossimo giocatore che allenerà.

Lo spagnolo ha commentato la situazione con queste parole: “Quest’anno sono molto tranquillo, mi sto godendo la famiglia e mi sto preparando per ciò che verrà l’anno prossimo. Credo che tornerò nel circuito tennistico, ma non posso dire con chi”.

In attesa che il mistero venga ufficialmente svelato, le voci e le ipotesi, anche fantasiose, si susseguono. Una delle soluzioni più probabili potrebbe essere quella di Rafael Jodar. Il giovane iberico è salito alla ribalta quest’anno raggiungendo la top 15 e ha già dichiarato che dal prossimo anno potenzierà il suo staff per aiutare il padre, finora da solo nel ruolo di tecnico del figlio.