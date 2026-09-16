David Ferrer: “Era impossibile per Alcaraz partecipare alla Coppa Davis”

Avrebbe rappresentato qualcosa in più di una missione impossibile. Carlos Alcaraz non sarà in Cile a guidare la sua Spagna nel match che mette in palio il pass per le Finals di Coppa Davis a Bologna. Il giocatore iberico, dopo il rientro agli US Open, è tornato ad allenarsi in vista del finale di stagione. Il capitano David Ferrer, in conferenza stampa, ha risposto alle domande sull’assenza del fuoriclasse murciano.

La spiegazione dell’assenza di Carlos Alcaraz: “Fino all’ultimo momento c’erano dubbi sulla sua partecipazione o meno agli US Open, quindi si trovava in una situazione diversa per poter competere. Ovviamente, la Coppa Davis era qualcosa di molto complicato per lui da poter affrontare insieme a noi, quindi fin dal primo momento sapevo che quello scenario era praticamente impossibile”.

La certezza di poter contare sul fuoriclasse murciano in caso di qualificazione alle Finals: “Da quel momento in poi, Carlos ha seguito un’ottima progressione, ha disputato un grande US Open e speriamo di avere l’opportunità di qualificarci per le Finals, perché lì sicuramente sarà con noi”.

La legittima soddisfazione per i tanti giovani di grande potenziale presenti in squadra: “Sono entusiasta e mi sento fortunato ad aver tutti giocatori giovani con grande potenziale. Questo mix è il nostro punto di forza: giovani promesse e tennisti con esperienza in Coppa Davis. Questo permette alla squadra di aiutarsi“.