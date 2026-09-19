“Ferrero allenerà Sinner? Così aiuterà Alcaraz!”: la lapidaria sentenza di Rick Macci

Juan Carlos Ferrero potrebbe entrare nel team di Jannik Sinner nel prossimo futuro? Se ne è parlato a lungo negli ultimi giorni: il tecnico spagnolo ha infatti confermato l’intenzione di tornare ad allenare nel 2027 dopo l’interruzione del rapporto con Carlos Alcaraz e si sono susseguite le speculazioni sulla possibilità di un ingresso nella squadra in supporto all’attuale numero 1 del mondo.

Eventuali conferme o smentite arriveranno soltanto nelle prossime settimane, in attesa di rivedere in campo Jannik Sinner, che ormai non gioca da due mesi abbondanti (da quando trionfò a Wimbledon) e che, al momento, risulta iscritto al torneo ATP 500 di Pechino, previsto sul cemento della capitale cinese a partire dal 30 settembre.

Sull’argomento è intervenuto lo statunitense Rick Macci, l’allenatore di cinque numeri 1 al mondo, vale a dire Andy Roddick, Jennifer Capriati, Maria Sharapova, Serena e Venus Williams: “Se Ferrero finisse per allenare o aiutare Sinner, aiuterebbe più di tutti Alcaraz, se dovessero affrontarsi. A quel punto, mentalmente, Carlos scaverebbe ancora più a fondo (se possibile) e riuscirebbe a batterli entrambi, prima o poi. Le avversità rendono ancora più forte la grandezza. E la grandezza trova sempre una marcia in più“.

Rick Macci ha poi proseguito sui propri profili social: “Inoltre, agli allenatori che seguono i giocatori nel circuito professionistico viene dato troppo merito e, allo stesso tempo, vengono attribuite loro troppe colpe. Chiunque può aiutare chiunque, e a volte avere un paio di occhi nuovi può essere positivo, purché non ci siano interferenze“.