Ferrari mette pressione a Mercedes nel venerdì di Monza: incognita McLaren verso la qualifica

Il weekend di Monza si è aperto con una prima giornata di prove libere sicuramente interessante, che ha riservato anche qualche sorpresa all’interno di un quadro ancora incompleto e difficile da decifrare sotto alcuni punti di vista. L’unica certezza era e rimane Mercedes, molto competitiva sin dal venerdì su una pista perfetta per esaltare le caratteristiche della W17 (seppur in ritardo rispetto agli altri top team lato sviluppi), ma anche Ferrari ha risposto presente all’appello destando una buona impressione sia sul giro secco che nel long-run.

Per quanto visto tra FP1 e FP2 la lotta per la pole position sarebbe riservata a George Russell (autore del miglior crono di giornata) e ai ferraristi Charles Leclerc e Lewis Hamilton, tuttavia c’è chi potrebbe aver giocato a nascondino in attesa di svelare le proprie carte solamente al momento opportuno. Stiamo parlando ovviamente della McLaren ed in particolare di Lando Norris, reduce da due vittorie consecutive e pronto a recitare un ruolo da protagonista anche nel Gran Premio d’Italia.

Il team di Woking era un gradino sotto a Ferrari e Mercedes sia nel time-attack che sul passo, ma il campione mondiale in carica rappresenta comunque una minaccia almeno per la top3 verso la qualifica e soprattutto in vista della gara. Day-1 oltremodo complicato invece per Red Bull, risucchiata addirittura dal midfield sul giro singolo in FP2 e chiamata dunque ad un netto cambio di marcia nella giornata di domani per consentire a Max Verstappen di ambire alle prime due file della griglia.

La Scuderia di Maranello introduce proprio sul tracciato brianzolo il nuovo motore aggiornato tramite il secondo step di sviluppo ADUO, ma è ancora troppo presto per valutarne il rendimento ed il progresso prestazionale rispetto alla versione precedente. Sabato e domenica ne capiremo di più, fermo restando che gli ingegneri della Rossa avranno bisogno di sfruttare questo weekend anche per raccogliere dati e ottimizzare il pacchetto in vista dei prossimi appuntamenti in calendario.