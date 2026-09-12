Fermin Aldeguer: “Sono sorpreso, questa mattina abbiamo lavorato bene”

Doveva essere un duello per la pole position tra Marco Bezzecchi e Marc Marquez e così è stato. Al termine delle qualifiche del Gran Premio di San Marino 2026, quattordicesimo appuntamento del Motomondiale, ad avere la meglio è stato il centauro italiano dell’Aprilia, capace di stampare il crono di 1:29.982, nuovo record all-time della pista intitolata a Marco Simoncelli.

Il padrone di casa è riuscito così a conquistare la tredicesima partenza al palo della carriera in top class, la quarta stagionale. Si prospetta dunque un duello serrato nella Sprint e in gara con Marc Marquez che metterà pressione dalla seconda casella. Ritardo di 198 millesimi per il campione del mondo in carica che nel finale non è riuscito a migliorarsi.

Torna in prima fila Fermin Aldeguer che in sella alla sua Ducati del Team Gresini firma il terzo posto con un ritardo di 368 millesimi dalla vetta. Terza prima fila della carriera per il giovane spagnolo, la seconda stagionale dopo gli infortuni. Ai microfoni di Sky Sport, il classe 2005 ha così commentato la sua prova: “Sono sorpreso. Ieri non è stata una giornata buonissima. Tante cose positive ma non vedevo la strada giusta. Questa mattina abbiamo lavorato bene, siamo riusciti a sfruttare il grip extra della gomma soft. Non so come sarà il passo ma proveremo a seguire Marc Marquez e Bezzecchi, stanno guidando benissimo”.

Il passo in avanti di oggi: “Questa mattina ho fatto dei giri tirati per capire cosa stava succedendo. Alla fine ho spinto tutti i giri ed abbiamo trovato il limite. Spero di fare bene soprattutto nella gara di domenica che assegna più punti e soldi (sorridendo, ndr)”.