Basket
Fenerbahce-Virtus Bologna oggi, Eurolega basket 2027: orario, tv, programma, streaming
La Virtus Bologna inaugura la stagione di Eurolega subito con una trasferta insidiosa. Oggi venerdì 25 settembre alle 19:45 ora italiana i bianconeri fanno visita ai temibili turchi del Fenerbahce Istanbul per la prima giornata della regular season 2026-2027.
Le V-nere hanno rivoluzionato quasi tutto il roster per quest’annata, a cominciare dalla panchina con l’arrivo di Alex Mumbru CT campione d’Europa con la Germania. Serve iniziare bene la campagna continentale e provare a cancellare anche la delusione per la sconfitta in semifinale di Supercoppa Italiana contro i rivali dell’Olimpia Milano.
Il Fenerbahce Istanbul punta chiaramente a ritornare sul tetto d’Europa dopo la conquista dell’Eurolega nel 2025. Coach Jarunas Jasikevicius può contare su un Nicolò Melli in grande spolvero, mentre quest’estate è arrivato in riva al Bosforo anche il suo ex compagno all’Olimpia Milano Shavon Shields.
Palla a due che verrà alzata questa sera alla Ülker Sports and Event Hall di Istanbul (Turchia) alle 19:45 ora italiana – le 20:45 secondo il fuso orario turco. Diretta tv disponibile su Sky Sport Basket (canale 205), con la diretta streaminggarantita da SkyGO e Now TV. Ci sarà anche OA Sport con la diretta Live testuale, per aggiornarvi costantemente su questo match di Eurolega della Virtus Bologna.
CALENDARIO EUROLEGA BASKET 2027
Venerdì 25 settembre
Ore 20:45 Fenerbahce Istanbul-Virtus Costa Bologna – Diretta tv su Sky Sport Basket (Canale 205)
PROGRAMMA FENERBAHCE-VIRTUS BOLOGNA EUROLEGA BASKET 2027 OGGI: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: Sky Sport Basket (Canale 205)
Diretta streaming: SkyGO, Now TV
Diretta Live testuale: OA Sport