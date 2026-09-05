Felix Gall: “Non volevo correre rischi nel finale, la crono sarà importante per la generale”

La quattordicesima tappa della Vuelta a España 2026 ha nuovamente cambiato le carte in tavola nella classifica generale. Dietro ad un sempre più convincente Enric Mas, anche oggi autore di una prestazione brillante ed in controllo, Felix Gall ha infatti superato Primoz Roglic, diventando l’inseguitore principale dello spagnolo, con un distacco che è rimasto sui 2’06”.

L’austriaco, a differenza delle scorse frazioni, è apparso oggi più propositivo, complice anche una condizione di forma migliore. Gall è stato infatti capace di restare con Mas e di anticiparlo al traguardo, non perdendo tempo nella generale sulla maglia rossa. Per il portacolori della Decathlon CMA CGM la missione primo posto resta durissima, vista la situazione di classifica ed un Mas sempre più in fiducia, ma Gall può sfruttare ancora molte occasioni in queste ultime sette tappe.

Al traguardo, queste sono state le sue considerazioni sulla tappa: “La Movistar ha reso il finale difficile. Non volevo correre troppi rischi, soprattutto con questo caldo. Ho aspettato fino alla fine per vedere come mi sentivo. Sono contento di essere riuscito a guadagnare qualche secondo nel finale. La forma c’è. La stanchezza si fa sentire a causa del caldo. È estenuante, ma sta andando bene”.

Chiosando sull’obiettivo e sulle prossime tappe: “È per questo che siamo venuti; l’obiettivo rimane lo stesso. Oggi era importante guadagnare tempo in vista della cronometro. Quella sarà la prossima tappa importante per la classifica generale. Dopodiché, ci sono ancora due dure tappe di montagna”.