Felix Gall lascia la Decathlon e approda alla Lidl-Trek insieme a Mühlberger dal 2027

La notizia era nell’aria da alcune settimane ma adesso è ufficiale: Felix Gall lascia la Decathlon CMA CGM e a partire dal 1° gennaio 2027 diventerà un corridore della Lidl-Trek. Oltre allo scalatore austriaco, protagonista di un’ottima stagione con il secondo posto al Giro d’Italia (dietro ad un imbattibile Jonas Vingegaard) e la terza piazza alla Vuelta di Spagna, entrerà a far parte del team tedesco anche il connazionale Gregor Mühlberger.

Gall ha firmato un contratto triennale e resterà dunque in Lidl-Trek almeno fino al 2029, mentre Mühlberger ha trovato un accordo biennale. Andy Schleck, direttore generale della squadra teutonica, ha dichiarato: “Gall è cresciuto molto nel suo ruolo da uomo di classifica. Dal momento in cui si è rivelato al grande pubblico, al Tour de France 2023, ha continuato a sviluppare la sua costanza, la sua determinazione e l’abilità nell’offrire prestazioni di altissimo livello nell’arco di tre settimane.

In questa stagione, poi, Felix ha fatto vedere di far parte dei migliori del lotto, mettendosi stabilmente nel gruppo di corridori che possono ambire al podio nei Grandi Giri. Noi, però, pensiamo ci sia ancora molto altro da poter raccogliere“. Evidentemente Gall ha capito che in futuro, o quantomeno nel 2027, non avrebbe potuto ricoprire il ruolo di capitano al Tour de France o in altri Grandi Giri a causa dell’esplosione della stella emergente Paul Seixas, nuovo punto di riferimento della Decathlon.