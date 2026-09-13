Fefè De Giorgi: “Michieletto impaziente, importante il primo passaggio davanti”

L’Italia ha concesso un set alla poco quotata Slovacchia di fronte al proprio pubblico del PalaPanini di Modena, ma poi è riuscito a imporsi per 3-1 e a conquistare la terza vittoria agli Europei 2026 di volley maschile, utile per confermarsi al comando della Pool A in attesa delle impegnative sfide contro la Cechia e la Slovenia, previsti tra martedì e giovedì nel ribattezzato Tempio della Pallavolo.

Il CT Fefé De Giorgi si è soffermato sul ritorno in campo di Alessandro Michieletto, subentrato sul 18-8 del terzo set e capace di mettere a segno due punti, ai microfoni di Sky: “Lui è impaziente, da due mesi e mezzo sta lavorando con grande attenzione e valori importanti, ha un desiderio di rientrare fortissimo. Ci sono dei tempi che deve rispettare anche lui. Si sente molto bene, dobbiamo essere bravi a fare cose graduali“.

Il tecnico pugliese ha poi proseguito: “Oggi è stato importante il suo primo passaggio davanti, era da qualche mese che non lo faceva. Giannelli è stato bravo: non gli ha dato subito la palla in una situazione in cui non era messo bene e poi, in una situazione più favorevole, gli ha dato l’occasione di togliersi il desiderio di segnare finalmente un punto“.