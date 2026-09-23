Fefè De Giorgi: “Mancati quando dovevamo dare la zampata. Meriti alla Finlandia”

L’avventura dell’Italia agli Europei 2026 di volley maschile si è conclusa con largo anticipo rispetto alle aspettative della vigilia: la nostra Nazionale è stata eliminata dalla Finlandia ai quarti di finale. I Campioni del Mondo hanno perso al tie-break di fronte al proprio pubblico della Inalpi Arena di Torino, non riuscendo a concretizzare un vantaggio di 11-8 nella frazione decisiva e dopo essersi riemersi da un terzo set opaco che aveva permesso ai nordici di portarsi in vantaggio per 2-1.

Gli azzurri hanno commesso troppi errori in tutti i fondamentali, hanno faticato in attacco, in ricezione hanno sofferto in maniera continua, a muro si sono eclissati e hanno sbagliato troppo al servizio nella fase fondamentale del confronto, dicendo così addio alla possibilità di affrontare la Francia in semifinale e di battagliare per la conquista di una medaglia a Milano, salutando la competizione a dodici mesi di distanza dal trionfo iridato nelle Filippine.

Il CT Fefè De Giorgi ha analizzato la prestazione ai microfoni di Ansa: “Bisogna riconoscere i meriti alla Finlandia. Siamo riusciti a rimettere in carreggiata la partita e quando dovevamo dare la zampata finale siamo mancati. Non possiamo prendercela con nessuno, dovevamo concretizzare nonostante la brutta giornata“.