Fefè De Giorgi: “Grande esercizio di adattamento, avevamo quattro ore. Orgogliosi di Mattarella”

L’Italia ha esordito con una bella vittoria agli Europei 2026 di volley maschile, sconfiggendo la Svezia per 3-0 nell’incontro andato in scena davanti ai 6000 spettatori presenti in Piazza del Plebiscito a Napoli. Gli azzurri hanno dovuto fare i conti con la pioggia, che ha fatto slittare l’inizio della partita di 25 minuti e che l’ha interrotta per 37 minuti sul 22-18 del primo set. Una volta ripreso il gioco, i Campioni del Mondo hanno rispettato il pronostico della vigilia e hanno chiuso il confronto in proprio favore.

Il CT Fefè De Giorgi ha analizzato la partita ai microfoni di Sky: “È stato un grande esercizio di adattamento. Giocare all’aperto è un adattamento già di suo, in queste condizioni è stato il doppio. Sono contento di come i ragazzi lo hanno interpretato, saranno Europei lunghi in cui bisognerà adattarsi e avere queste disponibilità è una cosa che abbiamo allenato e l’abbiamo messa. Abbiamo resistito, ci hanno detto che per regolamento avevamo quattro ore per finire la partita“.

Un ulteriore passaggio sulla pioggia: “D’accordo con i giocatori e gli svedesi appena iniziato a piovere abbiamo sempre fermato, non avremmo mai continuato e rischiato: non avrebbe avuto senso“. Grande entusiasmo per la presenza del Presidente Sergio Mattarella: “Il Presidente fa sempre delle considerazioni tecniche interessanti, con i giocatori. Siamo orgogliosi, non è normale che venga a una partita di inaugurazione e ci ha fatto piacere. Ci aspettiamo l’affetto del pubblico, ma ce lo dobbiamo meritare“.