Fefè De Giorgi: “Focalizzati sul gioco, vicini alle partite da dentro o fuori. Abbiamo forza morale”

L’Italia ha concesso il primo set alla temibile Cechia di fronte al proprio pubblico del PalaPanini di Modena, ma poi è riuscita a imporsi per 3-1 contro la quarta classificata dell’ultima rassegnata iridata e ha conquistato la quarta vittoria agli Europei 2026 di volley maschile, dopo aver regolato Svezia, Grecia e Slovacchia nei giorni scorsi.

I Campioni del Mondo si sono confermati al comando della Pool A e hanno compiuto un passo importante verso la conquista del primo posto, importante in ottica accoppiamenti di ottavi e quarti di finale, dove si incroceranno le compagini provenienti dal gruppo C (Finlandia, Belgio, Danimarca e Serbia).

Il CT Fefé De Giorgi ha analizzato la partita ai microfoni di Sky: “Dobbiamo pensare che ci stiamo avvicinando alla fase delle partite da dentro da fuori, quindi dobbiamo stare focalizzati come oggi sul gioco, sulla qualità, sulla capacità di superare difficoltà, di cambiare le cose. I ragazzi su questo sono veramente speciali: si aiutano molto, hanno la forza morale e caratteriale per farlo, hanno ottimi legami tra loro e questo aiuta“.