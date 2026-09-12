Fefè De Giorgi commenta Italia-Grecia: “Ci servono set con difficoltà, gli Europei sono lunghi”

L’Italia ha infilato la seconda vittoria consecutiva agli Europei 2026 di volley maschile, sconfiggendo la Grecia con il massimo scarto di fronte al pubblico che ha gremito gli spalti del PalaPanini di Modena. Gli azzurri hanno sofferto nei primi due set contro gli arrembanti ellenici, brava a distinguersi con dei mani-out e a sfruttare qualche errore di troppo in cui è incappata la nostra Nazionale, un po’ spuntata in fase offensiva nelle battute iniziali e poco continua in difesa.

Sulla lunga distanza è emersa la superiorità tecnica di Simone Giannelli e compagni, che sono così riusciti a bissare il successo conseguito due giorni fa contro la Svezia a Napoli. Il CT Fefé De Giorgi ha analizzato la partita ai microfoni di Sky: “Ci sono cose che vanno rese sempre più efficienti, ma il torneo è lungo e ci serve giocare set come quelli di oggi con un po’ di difficoltà, dove alcune cose le abbiamo fatte bene e in altre ci è mancato essere smart, ma fa parte del percorso“.

Gli azzurri si sono confermati in testa alla classifica della Pool A con due vittorie (6 punti) e torneranno in campo domenica 13 settembre (ore 21.05) per affrontare la Slovacchia nella terza partita della fase a gironi, preludio ai due esigenti match contro Cechia e Slovenia, che determineranno il piazzamento finale dei Campioni del Mondo e gli annessi incroci per la fase a eliminazione diretta.