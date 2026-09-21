Federico Giardiello si rivela, l’Italia scopre una promessa sui 1500: battuto un record di Yeman Crippa e barriera superata

L’Italia ha scoperto un nuovo nome sui 1500 metri: Federico Giardiello ha siglato record nazionale under 18, correndo in 3:44.24 all’Eset Track Meet di Busto Arsizio, ultimo evento della stagione agonistica su pista. Il portacolori dell’Atletica Gavirate è diventato il primo minorenne del Bel Paese a sfondare il muro di 3’45” e ha ritoccato di otto decimi il vecchio primato che Yeman Crippa aveva siglato il 14 luglio 2013 a Donetsk e ha migliorato di un secondo e mezzo il proprio personale (3:45.73 a giugno in quel di Nizza).

Il giovane mezzofondista si era messo in mostra durante l’inverno, quando stabilì il limite nazionale allievi indoor sempre in questa distanza (3:55.51 ad Ancona), e poi firmò la doppietta tra 800 e 1500 ai Campionati Italiani di categoria in quel di Grosseto, all’aperto. Il 17enne varesino non aveva però preso parte agli Europei U18 di Rieti a causa di un fastidio muscolare al soleo ed è rientrato in gara un paio di settimane fa a Rovereto (3:46.72).

Federico Giardiello ha chiuso al secondo posto alle spalle di Matteo Bardea (Atletica Valle Brembana), capace di imporsi nella località in provincia di Varese con il crono di 3:44.08. Da annotare anche il buon 8:01.58 di Francesco Ropelato sui 3000 metri, Abdelhakim Elliasmine si è imposto sugli 800 metri (1:48.76), Sara Diomedi ha sfiorato il personale sui 1500 metri (4:20.58).