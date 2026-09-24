Federico Cinà lucky loser a Chengdu: il giovane siciliano ha una seconda opportunità

Federico Cinà è nel main draw del Chengdu Open 2026. L’azzurro, sconfitto nel turno decisivo delle qualificazioni dal georgiano Nikoloz Basilashvili con il punteggio di 6-3, 6-2, ha beneficiato del forfait del portoghese Nuno Borges e ha staccato così un posto nel tabellone principale del torneo ATP 250 cinese.

Una seconda chance che consente al classe 2007 nostrano di archiviare rapidamente la delusione per il ko subito nell’ultimo turno delle qualificazioni. Cinà aveva iniziato il proprio percorso a Chengdu nel migliore dei modi, imponendosi con grande autorità sul giapponese Kaichi Uchida, regolato con un netto 6-1, 6-2 nel tabellone cadetto. L’ultimo ostacolo verso il main draw si è rivelato invece più complicato: Basilashvili ha preso il controllo della sfida e ha chiuso la pratica in due set, lasciando all’azzurro soltanto la possibilità di attendere un eventuale ripescaggio.

Ripescaggio che puntualmente è arrivato. Il ritiro di Borges ha infatti liberato un posto nel tabellone principale e “Pallino” è stato inserito tra i lucky loser, trasformando una qualificazione sfumata sul campo in un’opportunità concreta nel torneo.

L’esordio nel main draw metterà subito l’azzurro di fronte a un avversario solido. Dall’altra parte della rete ci sarà infatti l’argentino Camilo Ugo Carabelli, numero 75 del ranking ATP. Non ci sono precedenti tra i due, elemento che renderà ancora più interessante la sfida, dal momento che l’azzurro dovrà affrontare per la prima volta un giocatore stabilmente inserito nella top-100 senza poter contare sulle indicazioni di un confronto già disputato.

Il vincitore della sfida troverà poi uno tra Moise Kouame (wild card) e Alexandre Muller. Sarà un derby tutto francese, con il giovanissimo Kouame, 17 anni e numero 191 ATP, opposto al più esperto Muller, 29 anni e attualmente numero 135 della classifica mondiale.