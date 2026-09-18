Federica Brignone continua a lavorare al J Medical: “Penso settimana dopo settimana”

Qualche giorno dopo aver postato un’immagine con la didascalia “Primi passi sulla zampa nuova“, Federica Brignone torna sui social, postando una story su Instagram nella quale la si vede nuovamente al lavoro in vista della prossima stagione agonistica.

Il riferimento alla zampa nuova è alla gamba operata da poco per la rimozione di viti e placche: “Sto lavorando fisicamente, miglioro giorno per giorno, la mia gamba idem. Mi sto allenando duramente come al solito in questo periodo. Le sensazioni rispetto alla fine della stagione sono parecchio cambiate“.

L’azzurra fa il punto della situazione senza sbilanciarsi: “A marzo e aprile ho fatto parecchia fatica, da maggio ho iniziando a svoltare, ora da molte settimane lavoro bene. Soelden non è nei miei pensieri, penso settimana dopo settimana, sto cercando di organizzarmi. Nei miei pensieri non c’è solo Soelden, ma una stagione: voglio star bene e andare sugli sci“.