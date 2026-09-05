Federica Brignone: “Antonelli si diverte tanto, è super sveglio. Sarà un GP bellissimo a Monza”

Federica Brignone ha premiato Pierre Gasly con l’ormai iconico “ruotino” che spetta al pilota capace di conquistare la pole position in un Gran Premio di F1. Il francese ha siglato a sorprese il miglior tempo nelle qualifiche di Monza e si è meritato la partenza al palo nella gara che si disputerà domani pomeriggio nel ribattezzato Tempio della Velocità.

La Campionessa Olimpica di Milano Cortina 2026 in gigante e superG ha consegnato il riconoscimento al pilota della Alpine, rilasciando successivamente alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky: “Sarà presente anche domani. Cosa mi aspetto? Sono molto curiosa, a Monza c’è la possibilità di sorpassare, sarà un bellissimo GP“.

La fuoriclasse valdostana è tornata sulla doppietta firmata a febbraio nella rassegna a cinque cerchi: “Qualcosa di pazzesco, incredibile, inimmaginabile dopo l’infortunio. Già essere alle Olimpiadi era quasi un miracolo, poi non una ma due medaglie d’oro… Qualcosa di non calcolabile e non prevedibile“.

Un passaggio su Kimi Antonelli, leader del Mondiale che dovrà partire alla ventesima piazzola a causa la penalità inflittagli per la sostituzione del motore sulla sua Mercedes: “Lui è super sveglio. So cosa significa fare l’atleta, ha una tappa in casa, tutti lo vogliono conoscere. Vorrei conoscerlo e fargli un in bocca al lupo, ma senza dare fastidio. Gli auguro di godersela e divertirsi, sembra che si diverta tantissimo“.