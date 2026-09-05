Formula 1

Federica Brignone: “Antonelli si diverte tanto, è super sveglio. Sarà un GP bellissimo a Monza”

Stefano Villa

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1 minuto fa

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Federica Brignone-Pierre Gasly / Pier Colombo

Federica Brignone ha premiato Pierre Gasly con l’ormai iconico “ruotino” che spetta al pilota capace di conquistare la pole position in un Gran Premio di F1. Il francese ha siglato a sorprese il miglior tempo nelle qualifiche di Monza e si è meritato la partenza al palo nella gara che si disputerà domani pomeriggio nel ribattezzato Tempio della Velocità.

La Campionessa Olimpica di Milano Cortina 2026 in gigante e superG ha consegnato il riconoscimento al pilota della Alpine, rilasciando successivamente alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky: “Sarà presente anche domani. Cosa mi aspetto? Sono molto curiosa, a Monza c’è la possibilità di sorpassare, sarà un bellissimo GP“.

La fuoriclasse valdostana è tornata sulla doppietta firmata a febbraio nella rassegna a cinque cerchi: “Qualcosa di pazzesco, incredibile, inimmaginabile dopo l’infortunio. Già essere alle Olimpiadi era quasi un miracolo, poi non una ma due medaglie d’oro… Qualcosa di non calcolabile e non prevedibile“.

Un passaggio su Kimi Antonelli, leader del Mondiale che dovrà partire alla ventesima piazzola a causa la penalità inflittagli per la sostituzione del motore sulla sua Mercedes: “Lui è super sveglio. So cosa significa fare l’atleta, ha una tappa in casa, tutti lo vogliono conoscere. Vorrei conoscerlo e fargli un in bocca al lupo, ma senza dare fastidio. Gli auguro di godersela e divertirsi, sembra che si diverta tantissimo“.

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