Fatima Birdaha batte Lukan e trionfa nella mezza maratona dei Giochi del Mediterraneo

Le gare di mezza maratona hanno chiuso ufficialmente il programma dell’atletica ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Pochi minuti dopo il successo del turco Ali Kaya nella prova maschile, è arrivata al traguardo anche Fatima Birdaha che si è aggiudicata la medaglia d’oro nella 21,097 km femminile sulle strade della Città dei Due Mari.

La 22enne marocchina ha completato così una doppietta strepitosa, centrando il secondo titolo della manifestazione dopo il successo di quattro giorni fa nei 5000 metri su pista. Birdaha ha effettuato lo strappo definitivo nell’ultimo quarto di gara, staccando l’unica avversaria ancora in lizza per la vittoria ed involandosi verso un magico trionfo con il crono di 1h09:59, esattamente a 30″ dal personale.

Secondo posto e medaglia d’argento alla slovena Klara Lukan, che ha tenuto testa alla nordafricana fino agli ultimi cinque chilometri venendo poi staccata e chiudendo la prova in 1h11:22. La bagarre per il terzo e ultimo gradino del podio si è risolta invece nel finale in favore della croata Matea Parlov Kostro (1h11:58), protagonista di una bella rimonta che le ha consentito di superare nelle battute conclusive la francese Clemence Calvin e la portoghese Mariana Machado Carvalho. Ottava l’azzurra Greta Settino in 1h15:13.