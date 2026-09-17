Fabio Quartararo sulla crisi di Bagnaia: “Al suo posto sarei furioso, Marquez sta vincendo…”

Continua a tenere banco nel media day di Spielberg la crisi profonda di Francesco Bagnaia, passato in pochi mesi dal collezionare quattro podi consecutivi a stazionare stabilmente nelle retrovie delle varie sessioni facendo fatica anche soltanto a vedere la bandiera a scacchi in gara. Fabio Quartararo è stato interpellato dai giornalisti sulla situazione di Pecco, che lamenta da tanto tempo l’assenza di feeling con la sua Ducati GP26.

Il pilota francese della Yamaha, pronto a cambiare aria dopo tanti anni (proprio come Bagnaia, che andrà in Aprilia nel 2027) avendo firmato un contratto con la Honda a partire dal 2027, deve fare i conti ormai da almeno quattro stagioni con una M1 incapace di tenere testa alle case più competitive della griglia. Secondo il Diablo, è impossibile paragonare però la sua crisi di risultati con quella del piemontese.

“Il mio caso e quello di Pecco non si assomigliano, perché Márquez sta vincendo. Se Alex, Jack o Toprak stessero vincendo, questo mi metterebbe in una brutta posizione. Se io fossi al posto di Pecco, e Marquez mi stesse battendo, sarei furioso e cercherei di capire perché succede“, spiega il campione mondiale MotoGP del 2021 (fonte: Motorsport.com).

Quartararo si è poi proiettato verso l’imminente weekend del Gran Premio d’Austria, ritenendosi poco ottimista anche nel caso in cui dovesse piovere: “Se in condizioni normali soffriamo già per mancanza di grip, questo deficit si aggrava ancora di più con la pista bagnata“.