F3, Ugo Orlandi vince il titolo a Madrid: è figlio di uno stilista italiano

Ugo Ugochukwu, all’anagrafe Ugo Orlandi, è il nuovo campione della Formula 3: a Madrid il 19enne statunitense, con passaporto italiano e nigeriano, della Campos Racing è arrivato secondo al Madring, ma in virtù dell’ottavo posto dell’avversario diretto, il britannico Freddie Slater, della Trident, ha conquistato il titolo.

Classe 2007, il pilota è figlio della modella nigeriana Oluchi Onweagba e dello stilista italiano Luca Orlandi, ed in carriera ha già vinto il CIK-FIA European Championship nella classe OKJ. In questa stagione ha collezionato sette podi, compreso quello odierno, andando a prendersi il titolo all’ultima gara.

A giugno ha effettuato una sessione di test in F1 con la Alpine sul circuito di Monza, e nell’occasione Flavio Briatore, team principal della scuderia, ha scherzato sull’altezza (193 cm) di Orlandi: “È molto veloce, ma con quell’altezza dovremo assicurarci che non cresca ulteriormente, o sarà un problema metterlo in macchina“.