Formula 1
F1, svelato il calendario 2027: Sprint a Monza e Montecarlo! Novità Portogallo e Turchia
Svelato il calendario del Mondiale 2027 di F1, e sono tante le novità: l’unico punto fermo resta il numero dei GP, che saranno sempre 24, ma con alcuni cambiamenti rispetto alla stagione in essere, dato che entrano a far parte del programma la Turchia ed il Portogallo, mentre escono i Paesi Bassi e Barcellona.
La novità più rilevante, però, riguarderà il numero di Sprint, con le gare brevi che saliranno da 6 a 10 e si correranno anche a Monza e Montecarlo. Si inizierà a metà marzo in Bahrein, con Sakhir che ospiterà anche i test pre-stagionali di fine febbraio.
Le altre gare brevi si concentreranno ad inizio stagione, in tre dei primi 4 GP (Bahrein, Australia e Giappone) ed in coda al calendario, in 3 degli ultimi 4 appuntamenti (Brasile, Qatar, Abu Dhabi). Nel mezzo, oltre alle già citate piste di Montecarlo e Monza, Sprint anche in Canada e Gran Bretagna.
LE SPRINT DEL 2027
Bahrain
Australia
Giappone
Canada
Monaco
Gran Bretagna
Italia
Brasile
Qatar
Abu Dhabi
IL CALENDARIO COMPLETO DEL 2027
GP Bahrain (Sakhir, 12-14 marzo)
GP Arabia Saudita (Jeddah, 19-21 marzo)
GP Australia (Melbourne, 2-4 aprile)
GP Giappone (Suzuka, 9-11 aprile)
GP Cina (Shanghai, 16-18 aprile)
GP USA (Miami, 30 aprile-2 maggio)
GP Canada (Montreal, 21-23 maggio)
GP Monaco (Montecarlo, 4-6 giugno)
GP Portogallo (Portimao, 18-20 giugno)
GP Gran Bretagna (Silverstone, 2-4 luglio)
GP Austria (Spielberg, 9-11 luglio)
GP Belgio (Spa-Francorchamps, 23-25 luglio)
GP Ungheria (Budapest, 30 luglio-1 agosto)
GP Italia (Monza, 3-5 settembre)
GP Spagna (Madrid, 10-12 settembre)
GP Azerbaigian (Baku, 24-26 settembre)
GP Turchia (Istanbul, 1-3 ottobre)
GP Singapore (Singapore, 8-10 ottobre)
GP USA (Austin, 22-24 ottobre)
GP Messico (Città del Messico, 29-31 ottobre)
GP Brasile (San Paolo, 5-7 novembre)
GP USA (Las Vegas, 18-20 novembre)
GP Qatar (Lusail, 3-5 dicembre)
GP Abu Dhabi (Yas Marina, 10-12 dicembre)