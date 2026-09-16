F1, svelato il calendario 2027: Sprint a Monza e Montecarlo! Novità Portogallo e Turchia

Svelato il calendario del Mondiale 2027 di F1, e sono tante le novità: l’unico punto fermo resta il numero dei GP, che saranno sempre 24, ma con alcuni cambiamenti rispetto alla stagione in essere, dato che entrano a far parte del programma la Turchia ed il Portogallo, mentre escono i Paesi Bassi e Barcellona.

La novità più rilevante, però, riguarderà il numero di Sprint, con le gare brevi che saliranno da 6 a 10 e si correranno anche a Monza e Montecarlo. Si inizierà a metà marzo in Bahrein, con Sakhir che ospiterà anche i test pre-stagionali di fine febbraio.

Le altre gare brevi si concentreranno ad inizio stagione, in tre dei primi 4 GP (Bahrein, Australia e Giappone) ed in coda al calendario, in 3 degli ultimi 4 appuntamenti (Brasile, Qatar, Abu Dhabi). Nel mezzo, oltre alle già citate piste di Montecarlo e Monza, Sprint anche in Canada e Gran Bretagna.

LE SPRINT DEL 2027

Bahrain

Australia

Giappone

Canada

Monaco

Gran Bretagna

Italia

Brasile

Qatar

Abu Dhabi

IL CALENDARIO COMPLETO DEL 2027

GP Bahrain (Sakhir, 12-14 marzo)

GP Arabia Saudita (Jeddah, 19-21 marzo)

GP Australia (Melbourne, 2-4 aprile)

GP Giappone (Suzuka, 9-11 aprile)

GP Cina (Shanghai, 16-18 aprile)

GP USA (Miami, 30 aprile-2 maggio)

GP Canada (Montreal, 21-23 maggio)

GP Monaco (Montecarlo, 4-6 giugno)

GP Portogallo (Portimao, 18-20 giugno)

GP Gran Bretagna (Silverstone, 2-4 luglio)

GP Austria (Spielberg, 9-11 luglio)

GP Belgio (Spa-Francorchamps, 23-25 luglio)

GP Ungheria (Budapest, 30 luglio-1 agosto)

GP Italia (Monza, 3-5 settembre)

GP Spagna (Madrid, 10-12 settembre)

GP Azerbaigian (Baku, 24-26 settembre)

GP Turchia (Istanbul, 1-3 ottobre)

GP Singapore (Singapore, 8-10 ottobre)

GP USA (Austin, 22-24 ottobre)

GP Messico (Città del Messico, 29-31 ottobre)

GP Brasile (San Paolo, 5-7 novembre)

GP USA (Las Vegas, 18-20 novembre)

GP Qatar (Lusail, 3-5 dicembre)

GP Abu Dhabi (Yas Marina, 10-12 dicembre)