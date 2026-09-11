F1 su TV8, GP Spagna 2026: quando le qualifiche in chiaro, orario e programma

Il quattordicesimo weekend della F1 vedrà le ultime prove libere e le qualifiche sul tracciato di Madrid, dove si deciderà il poleman e l’attesa è tutta per le Ferrari del monegasco Charles Leclerc e del britannico Lewis Hamilton, che proveranno a battere il capoclassifica, il pilota italiano della Mercedes, Kimi Antonelli.

Domani, sabato 12 settembre, alle ore 16.00, andranno in scena le qualifiche del GP della Spagna, quattordicesima tappa del Mondiale 2025 di F1. Differita dalle ore 18.25 delle sole qualifiche in tv in chiaro su TV8 HD ed in streaming gratuito su tv8.it.

Per il resto le qualifiche del quattordicesimo fine settimana di gara stagionale della F1, il GP di Spagna, saranno trasmesse in diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming in abbonamento sarà affidata a Sky Go e Now, infine OA Sport assicurerà la diretta live testuale.

CALENDARIO GP SPAGNA F1 2026

Sabato 12 settembre

12.30-13.30 F1, GP Spagna: prove libere 3 – Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, NOW

16.00-17.00 F1, GP Spagna: qualifiche – Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, NOW, differita dalle ore 18.25 su TV8 HD, tv8.it

PROGRAMMA GP SPAGNA F1 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: in abbonamento su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, differita in chiaro dalle ore 18.25 su TV8 HD (solo qualifiche).

Diretta streaming: in abbonamento su Sky Go e NOW, differita gratuita dalle ore 18.25 su tv8.it (solo qualifiche).

Diretta Live testuale: OA Sport.

PROGRAMMA TV8 IN CHIARO

Sabato 12 settembre

18.25-19.40 F1, GP Spagna: qualifiche – Differita TV8 HD, tv8.it