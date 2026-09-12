F1 su TV8, GP Spagna 2026: quando la gara in chiaro, orario e programma

Tra i piloti il monegasco Charles Leclerc ed il britannico Lewis Hamilton vorranno ridurre il gap rispetto all’italiano Kimi Antonelli, così come tra i costruttori vorrà fare la Ferrari nei confronti della Mercedes: queste le due principali missioni sul taccuino del Cavallino Rampante.

Per la Ferrari, infatti, il momento della verità arriverà domani, domenica 13 settembre, dalle ore 15.00, nella gara del GP della Spagna. Il quattordicesimo atto del Mondiale 2026 di F1 si correrà sul tracciato di Madrid e sarà trasmesso in diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K.

Per la gara del GP della Spagna la diretta streaming in abbonamento sarà affidata a Sky Go e NOW. OA Sport vi fornirà la diretta live testuale, mentre la differita della gara sarà fruibile dalle ore 17.55 in tv in chiaro su TV8 HD ed in streaming gratuito su tv8.it.

CALENDARIO GP SPAGNA F1 2026

Domenica 13 settembre

15.00 F1, GP Spagna: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, NOW, 17.55 differita TV8 HD, tv8.it

PROGRAMMA GP SPAGNA F1 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: in abbonamento su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, 17.55 differita in chiaro su TV8 HD.

Diretta streaming: in abbonamento su Sky Go e NOW, 17.55 differita gratuita su tv8.it.

Diretta Live testuale: OA Sport.

PROGRAMMA TV8 IN CHIARO

Domenica 13 settembre

17.55-19.45 F1, GP Spagna: gara – Differita TV8 HD, tv8.it