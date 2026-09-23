F1 su TV8, GP Azerbaijan 2026: gli orari da giovedì a sabato

Il Gran Premio d’Azerbaijan di F1 si disputerà sabato 26 settembre. La quindicesima gara del Mondiale 2026 comincerà alle ore 13:00 del nostro Paese. Ovviamente, la griglia di partenza sarà stabilita dalle qualifiche, che avranno luogo alle ore 14:00 di venerdì 24. Si correrà per le strade di Baku con un giorno d’anticipo rispetto all’abitudine.

Il motivo di questo cambiamento risiede nel fatto che, nella nazione caucasica, il 27 settembre sia una ricorrenza nazionale. Non si tratta però di un’occasione festosa, bensì del cosiddetto “Giorno della Memoria”, ossia il momento in cui vengono commemorati i caduti della seconda guerra del Nagorno Karabakh, cominciata proprio il 27 settembre del 2020. Allo scopo di evitare la concomitanza, gli organizzatori hanno chiesto (e ottenuto) di non disputare il GP alla domenica.

Si correrà a Baku per la decima volta. L’appuntamento è entrato nel calendario iridato nel 2016, seppur con l’anacronistica denominazione di “Gran Premio d’Europa”. L’evento è poi divenuto a tutti gli effetti GP dell’Azerbaijan dal 2017, mancando all’appello solo nel 2020 a causa della pandemia. La pista è ben conosciuta. Lunga 6.003 metri è caratterizzata da lunghi rettilinei, brusche curve ad angolo retto e il caratteristico tratto nella Città Vecchia.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del Gran Premio di Azerbaijan 2026 di F1. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213); in differita gratis e in chiaro su TV8 (125 Sky e 8 d.t.); in diretta streaming su SkyGO, NOW. Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

PROGRAMMA TV8 GP AZERBAIJAN F1 2026

Venerdì 25 settembre

Ore 17:00, Qualifiche (Differita)

Sabato 26 settembre

Ore 16:00, GRAN PREMIO (Differita)

GP AZERBAIJAN F1 2026 PROGRAMMA COMPLETO

Giovedì 24 settembre (orari italiani)

Ore 10:30-11:30, Prove libere (I)

Ore 14:00-15:00, Prove libere (II)

Venerdì 25 settembre (orari italiani)

Ore 10:30-11:30, Prove libere (III)

Ore 14:00-15:00, Qualifiche

Sabato 26 settembre (orari italiani)

Ore 13:00, GRAN PREMIO

PROGRAMMA GP AZERBAIJAN F1: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv (gratis e in chiaro): non è prevista alcuna diretta TV gratuita. TV8 (125 SKY e 8 DT) trasmetterà in differita qualifiche e gara.

Diretta tv (a pagamento): Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213).

Diretta streaming: SkyGO, Now per gli abbonati. Invece TV8.it garantirà la differita agli stessi orari della televisione.

Diretta testuale: OA Sport.