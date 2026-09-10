F1, Stefano Domenicali assicura: “Il Madring sarà eccezionale! Sul calendario di fine stagione…”

Stefano Domenicali, presidente e CEO della Formula Uno, alza il sipario sul nuovo circuito di Madrid che, da domani, sarà il palcoscenico del Gran Premio di Spagna, quattordicesimo appuntamento del Mondiale 2026. Il tracciato cittadino ha sollevato diverse critiche dopo le prime immagini, tra curve che si preparano per fare spettacolo ma un lay-out che appare ben poco emozionante e che, soprattutto, permetterà pochi sorpassi.

“Oggi inizia ufficialmente questa nuova avventura del Gran Premio di Madrid – sottolinea Domenicali – Ci siamo, e quindi complimenti. Quello madrileno è un percorso che crescerà, perché oggi siamo concentrati sul farlo funzionare, sul far sì che ovviamente le squadre e tutti i partecipanti possano essere accolti nella maniera giusta. Ma abbiamo già delle idee per svilupparlo, perché la sua dimensione è qualcosa di eccezionale. La capacità, tra l’altro, di collegare il centro di Madrid con una struttura che è a 5 minuti dall’aeroporto ma anche a 25 minuti dal centro della città con i mezzi pubblici è un altro elemento che dimostra l’attenzione che abbiamo verso tutti i temi che sono cari alla nostra società”. (Fonte: F1.com).

Una pista che, secondo il manager imolese, non sarà semplice per i piloti: “Devono stare attenti perché se vanno fuori non c’è tanto spazio, e quindi questo sarà un elemento ancora più interessante dal punto di vista sportivo. Prima della gara di Monza in tanti pensavano e dicevano: ‘Sarà un trenino, non si supererà mai’. E invece… È bello essere smentiti dai fatti, quindi speriamo che anche la gara di domenica qui a Madrid sia un evento che dal punto di vista sportivo possa esaltare le qualità dei piloti e delle squadre. Perché poi alla fine questo è quello che ci piace raccontare”.

Ultima battuta sul finale di stagione che, per il momento, sembra ancora lontano dall’essere definito e ufficiale: “Non abbiamo cambiato niente, il calendario è confermato con le gare che sono oggi in pista. Leggo tante cose, ma le notizie ufficiali le diciamo noi. Resta tutto così, ma l’abbiamo sempre detto”.