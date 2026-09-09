F1, GP Spagna 2026, numeri, statistiche, curiosità. Il Madring diventa la sesta pista a ospitare la gara iberica

Il Mondiale di Formula 1 si appresta a scoprire la grande novità del 2026. Difatti, il weekend che culminerà domenica 13 settembre, sarà dedicato al Gran Premio di Spagna, il quale però cambia completamente contesto, in quanto terrà a battesimo il Madring, un circuito edificato alla periferia di Madrid.

Questa pista, ricavata nell’area di Barajas (ben conosciuta per essere quella del principale aeroporto della capitale), sarà la sesta a ospitare il Gran Premio di Spagna. L’evento si era stanziato al Montmelò dal 1991, ma ha effettuato un nuovo trasloco dopo ben 35 anni, tornando a Madrid, dove si era già corso in passato, chiaramente in un altro impianto.

Dal 1968 al 1981, sono andate in scena nove edizioni del GP di Spagna nell’autodromo di Jarama, costruito solo una decina di km più a nord rispetto alla sede attuale. Quel tracciato, realizzato a fine anni ’60, era all’avanguardia per l’epoca. Tuttavia, non ha avuto modo di stare al passo con i tempi. Per quanto utilizzato ancora oggi, è un “Grade 2” e non può quindi ospitare la F1.

I NUMERI DEL GP DI SPAGNA

Piloti con più vittorie:

Michael SCHUMACHER (6) e Lewis HAMILTON (6)

Il tedesco ha trionfato nel 1995, 1996, 2001, 2002, 2003, 2004.

Il britannico si è imposto nel 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021

Il filotto di cinque vittorie consecutive dell’inglese non ha, ovviamente, eguali.

Pilota con più pole position: Michael SCHUMACHER (7)

Il teutonico è scattato davanti a tutti nel 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004.

Piloti in attività con almeno una vittoria nel GP di Spagna.

6 – HAMILTON Lewis (2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021)

4 – VERSTAPPEN Max (2016, 2022, 2023, 2024)

2 – ALONSO Fernando (2006, 2013)

1 – PIASTRI Oscar (2025)

Piloti in attività con almeno una pole position nel GP di Spagna.

6 – HAMILTON Lewis (2014, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021)

1 – ALONSO Fernando (2006)

1 – BOTTAS Valtteri (2019)

1 – LECLERC Charles (2022)

1 – VERSTAPPEN Max (2023)

1 – NORRIS Lando (2024)

1 – PIASTRI Oscar (2025)

Piloti in attività già saliti sul podio del GP di Spagna.

12 (6-4-2) – HAMILTON Lewis

8 (4-2-2) – VERSTAPPEN Max

7 (2-4-1) – ALONSO Fernando

4 (0-2-2) – BOTTAS Valtteri

2 (0-2-0) – NORRIS Lando

2 (0-0-2) – RUSSELL George

1 (1-0-0) – PIASTRI Oscar

1 (0-1-0) – PEREZ Sergio

1 (0-0-1) – LECLERC Charles

Team con più vittorie: FERRARI (12)

La Scuderia di Maranello si è imposta con Mike Hawthorn (Pedralbes, 1954); Niki Lauda (Jarama 1974); Gilles Villeneuve (Jarama 1981); Alain Prost (Jerez 1990), Michael Schumacher (Montmelò 1996, 2001, 2002, 2003, 2004), Felipe Massa (2007), Kimi Räikkönen (2008) e Fernando Alonso (2013).

Team con più pole position: FERRARI (14)

Il Cavallino Rampante è stato il più rapido in qualifica con Alberto Ascari (Pedralbes 1951), Chris Amon (Jarama 1968), Jacky Ickx (Montjuic 1971 e Jarama 1972), Niki Lauda (Jarama 1974 e Montjuic 1975), Michael Schumacher (Montmelò 2000, 2001, 2002, 2003, 2004), Felipe Massa (2007), Kimi Räikkönen (2008) e Charles Leclerc (2022).

Team in griglia con vittorie in Spagna.

12 – Ferrari

9 – McLaren

7 – Williams

7 – Mercedes

6 – Red Bull

Team in griglia con pole position in Spagna.

14 – Ferrari

10 – McLaren

9 – Mercedes

6 – Williams

3 – Red Bull

PILOTI VINCENTI CON PIU’ TEAM

PROST Alain

McLaren (1988); Ferrari (1990); Williams (1993)

SENNA Ayrton

Lotus (1986); McLaren (1989)

SCHUMACHER Michael

Benetton (1994)

Ferrari (1996, 2001, 2002, 2003, 2004)

RÄIKKÖNEN Kimi

McLaren (2005); Ferrari (2008)

ALONSO Fernando

Renault (2006); Ferrari (2013)

– I dati di cui sopra vanno declinati. Prost ha vinto con tre team diversi, però solo con la Williams a Barcellona. Le affermazioni con McLaren e Ferrari sono giunte a Jerez de la Frontera. Allo stesso modo, Senna ha primeggiato solo in Andalusia, mai al Montmelò.

EXTRA

– Sono tre i piloti ad aver vinto il Gran Premio di Spagna su due piste diverse. Si tratta di Jackie Stewart (Montjuic 1969, 1971; Jarama 1970), di Emerson Fittipaldi (Jarama 1972 e Montjuic 1973) e del già citato Prost.