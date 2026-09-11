F1, scatta tra mille incognite il weekend del Madring. La Ferrari prova a rialzare la testa dopo il disastro di Monza

Dopo tanta attesa, polemiche e curiosità, prende finalmente il via il fine settimana del Gran Premio di Spagna, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Si parte con l’azione sul tracciato denominato Madring, ritagliato tra le vie della capitale spagnola.

Un tracciato che, per usare un pallido eufemismo, ha suscitato diverse polemiche per un lay-out che non sembra favorire troppo queste vetture e soprattutto i sorpassi. La sensazione è che i punti di sorpasso siano davvero ridotti al lumicino, mentre la curva 12 sopraelevata “Monumental”, la più lunga del generale in Formula Uno con una inclinazione di 24° che potrebbe diventare il punto iconico del tracciato. Inizieremo a capire qualcosa di più chiaro con le prime due sessioni di prove libere alle ore 13.30 e 17.00.

Madring o non Madring sul piatto saranno serviti 25 punti dal peso indicibile per la lotta per il titolo. Dopo la tappa di Monza la classifica generale vede sempre più al comando Andrea Kimi Antonelli reduce dal trionfo nella gara di casa con 267 punti contro i 201 di George Russell, quindi terzo Lewis Hamilton con 191 davanti a Lando Norris quarto con 171 e Charles Leclerc quinto con 155. La lotta al titolo sembra restringersi sempre più ad un duello interno in casa Mercedes, con il giovane talento bolognese che prova a blindare sempre più il suo margine di vantaggio.

Parecchia attenzione in casa Ferrari. Dopo il disastro di Monza, con Charles Leclerc a muro alla Alboreto dopo pochissimi chilometri e un Lewis Hamilton che ha dato la sensazione di non essere mai stato della partita, la scuderia di Maranello cerca la riscossa. Dopo le deludenti tappe di Ungheria, Olanda e Italia, urge una scossa al team tinto di rosso che sembra avere preso una china deludente e nemmeno l’introduzione del nuovo motore ha dato una spinta importante. In poche parole la Ferrari deve essere protagonista al Madring. Ci riuscirà?