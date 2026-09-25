Formula 1
F1, risultati e classifica FP3 GP Azerbaijan 2026: Verstappen in vetta, Hamilton 3° davanti ad Antonelli e Leclerc
Il Mondiale di F1 2026 ha visto oggi, venerdì 25 settembre, proseguire il GP di Azerbaijan, valido come quindicesima prova del calendario. Nella tarda mattinata italiana si è appena conclusa la terza ed ultima sessione delle prove libere, della durata di 60′.
Davanti a tutti si pone il neerlandese Max Verstappen con la Reb Bull, primo in 1:43.922, davanti al britannico George Russell, secondo con la Mercedes a 0.099, mentre è terzo il britannico Lewis Hamilton con la Ferrari a 0.111.
Quarta posizione per l’italiano Kimi Antonelli con la Mercedes a 0.351, davanti al monegasco Charles Leclerc con la Ferrari, quinto a 0.622, ed al transalpino Pierre Gasly con l’Alpine, sesto a 0.715 dal leader, mentre l’australiano Oscar Piastri con la McLaren è settimo a 0.824.
CLASSIFICA FP3 GP AZERBAIJAN F1 2026
1. Max VERSTAPPEN (Red Bull Racing) 1:43.922
2. George RUSSELL (Mercedes) +0.099
3. Lewis HAMILTON (Ferrari) +0.111
4. Kimi ANTONELLI (Mercedes) +0.351
5. Charles LECLERC (Ferrari) +0.622
6. Pierre GASLY (Alpine) +0.715
7. Oscar PIASTRI (McLaren) +0.824
8. Lando NORRIS (McLaren) +0.977
9. Isack HADJAR (Red Bull Racing) +1.254
10. Franco COLAPINTO (Alpine) +1.670
11. Carlos SAINZ (Williams) +1.683
12. Oliver BEARMAN (Haas F1 Team) +1.770
13. Gabriel BORTOLETO (Audi) +1.932
14. Esteban OCON (Haas F1 Team) +1.996
15. Nico HULKENBERG (Audi) +2.076
16. Sergio PEREZ (Cadillac) +2.082
17. Alexander ALBON (Williams) +2.154
18. Liam LAWSON (Racing Bulls) +2.300
19. Arvid LINDBLAD (Racing Bulls) +2.349
20. Fernando ALONSO (Aston Martin) +2.590
21. Valtteri BOTTAS (Cadillac) +4.665
22. Lance STROLL (Aston Martin) nessun tempo