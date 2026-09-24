F1, prove libere monche per Kimi Antonelli a Baku. L’affidabilità della Mercedes resta l’avversario più infido

9 giri in FP1, 16 in FP2. Kimi Antonelli ha totalizzato quest’oggi a Baku circa la metà dei chilometri percorsi dal compagno di squadra George Russell (25 giri contro 48) per colpa di un problema idraulico che ha messo fuori gioco la sua Mercedes dopo soli 25 minuti della prima sessione di prove libere, costringendolo inoltre a cominciare in forte ritardo il turno pomeridiano per la sostituzione della power unit danneggiata.

La lunga interruzione nel corso della FP2 provocata dall’incidente di Arvid Lindblad nella sezione del castello ha poi ridotto ulteriormente l’attività in pista del pilota emiliano, che ha avuto a disposizione sostanzialmente poco meno di mezz’ora per cominciare a costruire il suo ritmo e trovare un buon feeling con la sua W17 tra i muretti di una della piste più estreme ed impegnative dell’intero calendario.

Giro dopo giro Antonelli ha limato l’ampia forbice prestazionale rispetto alla Mercedes gemella, chiudendo il giovedì a mezzo secondo da Russell nel time-attack con gomme soft e dimostrando di poter combattere per la pole position domani in qualifica. Le Frecce d’Argento hanno impressionato quest’oggi sul giro secco, sfruttando soprattutto l’eterno tratto finale da full gas per guadagnare decimi preziosi sui competitor.

Nonostante un programma fortemente limitato, Kimi ha firmato comunque il secondo miglior tempo di giornata rifilando quasi tre decimi alla Red Bull di Max Verstappen e cinque alla Ferrari di Charles Leclerc. In qualifica gli altri top team (McLaren su tutti) si avvicineranno sicuramente alla Mercedes, ma il ventenne bolognese può guardare con ottimismo al prosieguo del weekend. L’affidabilità si conferma ad oggi l’unico vero spauracchio dell’italiano in ottica mondiale, dopo aver già lasciato sul piatto tanti punti tra Barcellona e Silverstone per guasti o cedimenti strutturali.