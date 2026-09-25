Pierre Gasly: “Felice della qualifica di oggi, dobbiamo sfruttare la posizione”

Un discreto Pierre Gasly ha strappato la settima casella in occasione delle qualifiche valide per il GP dell’Azerbaijan, atto numero quindici del Campionato Mondiale 2026 di Formula 1 in scena questo fine settimana presso il circuito cittadino di Baku.

Il pilota in forza all’Alpine per la precisioni ha racimolato un gap di 1.332 rispetto ad un supersonico George Russell (Mercedes), abile a strappare la pole precedendo la Ferrari di Charles Leclerc e la McLaren di Oscar Piastri. Una volta arrivato in zona mista, il francese ha commentato la sua giornata.

“Sono molto contento della qualifica di oggi, terminando settimo – ha detto Gasly – Il team ha fatto un ottimo lavoro tutto il fine settimana nel configurare l’auto in un punto in cui mi sento a mio agio e in grado di rischiare ovunque durante il giro. È probabilmente il modo in cui mi sono sentito meglio a Baku da molto tempo per quanto riguarda l’equilibrio dell’auto e la fiducia per sfruttarlo davvero al massimo.

Gasly ha poi chiosato: “Ho fiducia per domani e partiamo da una buona posizione in griglia. Manterremo aspettative realistiche, ma il nostro obiettivo sarà sommare quanti più punti possibile e sfruttare la nostra buona posizione”.