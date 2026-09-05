Oscar Piastri: “Qualifiche confuse ma buon risultato. Sulla possibile penalizzazione…”

Oscar Piastri ha un sorriso amaro dopo aver messo a segno il terzo tempo al termine delle qualifiche del Gran Premio d’Italia, tredicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sullo splendido scenario del tracciato di Monza, infatti, il pilota australiano ha chiuso sì in terza posizione il suo sabato ma, suo malgrado, è a fortissimo rischio di penalizzazione per un evidente impeding nei confronti di Liam Lawson nel corso della Q2.

La pole position, non senza sorpresa, porta la firma di Pierre Gasly in 1:21.786 con 60 millesimi di vantaggio su George Russell, mentre Oscar Piastri è terzo a 180 millesimi con Charles Leclerc quarto a 218. Quinto Lewis Hamilton a 225, sesto Max Verstappen a 284, settimo Andrea Kimi Antonelli a 307 mentre è ottavo Franco Colapinto a 434. Nono Lando Norris a 470, mentre completa la top10 Arvid Lindblad a mezzo secondo esatto.

Al termine delle qualifiche odierne il pilota del team McLaren ha raccontato le sue sensazioni nel corso delle interviste di rito: “Ho fatto il massimo. Penso che il mio primo giro fosse buono poi ho provato a stare davanti in uscita dalla pitlane ma ho capito che sarebbe stato difficile da primo”.

“Nel secondo tentativo – prosegue – ho sbagliato la frenata alla Prima Variante, ho fatto un bloccaggio che ha rovinato tutto. Nel complesso sessione confusa, ma un risultato simile mi mancava da un po’, per cui bene così. La penalizzazione per impeding? Vedremo cosa decideranno”.