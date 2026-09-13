F1, Oscar Piastri: “Gara impegnativa, il passo sembrava buono”

Oscar Piastri sembra smarrito. Il pilota della McLaren si è dovuto accontentare dell’ottava posizione in occasione del GP di Spagna, atto numero quattordici del Mondiale 2026 di Formula 1 svoltosi quest’oggi a Madrid, precisamente presso il nuovo circuito di Madring.

Un filone di risultati leggermente preoccupante per l’oceanico, lontano dalle prestazioni ottime che stanno invece caratterizzando Lando Norris, oggi sfortunatissimo terzo. Una volta arrivato in zona mista, il nativo di Melbourne ha commentato brevemente quanto successo in questa giornata:

“Abbiamo avuto una sequenza ragionevole di pista pulita dopo la Virtual Safety Car. Siamo riusciti a mostrare il nostro ritmo lì, che sembrava molto buono, anche con i danni all’ala anteriore – ha detto Piastri – Il momento del Virtual Safety Car non avrebbe potuto essere peggiore per chi è partito con gomme dure. Appena ho raggiunto Lawson, sono rimasto bloccato, quindi sì, piuttosto impegnativo“.

Piastri ha poi terminato: “La causa credo comunque siano le qualifiche. La prima curva non l’ho affrontata in modo ideale, ho avuto il danno. Oggi ho solo cercato di trarre il meglio dall’auto e dal mio stile di guida. Sto imparando cose per il resto dell’anno“.