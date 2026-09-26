Formula 1

Oscar Piastri: “Finale deludente, ma dobbiamo vedere i tanti aspetti positivi”

Fabrizio Testa

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3 minuti fa

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Oscar Piastri / LaPresse

Non un buon sabato per Oscar Piastri. L’australiano si è infatti dovuto accontentare soltanto della quattordicesima moneta in occasione del GP dell’Azerbaijan, tappa numero quindici del calendario valido per il Mondiale 2026 di Formula 1 andato in scena questo fine settimana presso il circuito cittadino di Baku. 

Un piazzamento fuori dalla zona punta quello del pilota McLaren, andato lungo al quarantesimo giro e scivolato al di fuori delle posizioni che contano. Non poco rammaricato, l’oceanico ha analizzato quanto fatto in zona mista:

Non è stato il finale di gara che volevo – ha detto Piastri – Mi scuso con il team, credo che fossimo sulla strada per un buon risultato. È sembrato un po’ più complicato dopo la Safety Car, ma sento che avremmo potuto conquistare almeno qualche bel punto. Quindi, è ovviamente una fine deludente”

Piastri ha poi concluso: “Credo che ci siano stati molti aspetti positivi in questa gara. Le qualifiche hanno dato la sensazione che fossi tornato a un momento migliore, e penso che la prima metà della gara stesse andando bene. Quindi, concentriamoci sugli aspetti positivi e vediamo cosa possiamo fare la prossima settimana.Chiaramente abbiamo un po’ di lavoro da fare per raggiungere la Mercedes, ma spero che la prossima settimana possiamo essere un po’ più vicini.

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