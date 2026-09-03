Oscar Piastri: “Ci sono elementi da migliorare, devo lavorare sul passo gara”

Un weekend importante. Oscar Piastri scalda i motori in visa del GP d’Italia, round numero tredici del Campionato Mondiale 2026 di Formula 1, in scena questa settimana presso il mitico Autodromo di Monza. Si tratta di una grande occasione per il pilota McLaren, motivato a vivere una tre giorni da protagonista.

Intervenuto nel classico media day del giovedì, il nativo di Melbourne ha tracciato la linea in vista del prossimo impegno, in cui sarà fondamentale mantenere alta l’asticella in tutta la durata delle sessioni: “Credo che sarà diverso sotto diversi aspetti. Ovviamente, con queste vetture la sfida sarà molto diversa, ma penso che anche la gara in sé potrebbe rivelarsi piuttosto interessante questo fine settimana“, ha detto Piastri.

Il pilota ha poi proseguito: “Sono curioso di vedere come andrà; spero che riusciremo a mantenere il passo mostrato finora dalla vettura. Naturalmente, da parte mia, ci sono alcuni aspetti su cui puntiamo a lavorare e a migliorare, ma staremo a vedere cosa riusciremo a ottenere.”

In ultimo l’oceanico ha aggiunto: “Abbiamo sicuramente delle idee su come possiamo migliorare le cose, sia per quanto riguarda il mio stile di guida che per l’assetto della vettura. Speriamo di trovare qualcosa che funzioni meglio. Credo che a Zandvoort, le qualifiche siano state un passo molto più importante: io e Lando eravamo molto vicini, ma in gara c’era chiaramente un distacco. È su questo aspetto che stiamo cercando di lavorare“.